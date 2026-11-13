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13.11.2026 06:31:28
Ahresty: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ahresty präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 47,20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ahresty ein Ergebnis je Aktie von 44,47 JPY vermeldet.
Der Umsatz lag bei 45,75 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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