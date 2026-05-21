Ahresty vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ahresty gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -48,450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 43,70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 144,16 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Ahresty -116,260 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,56 Prozent auf 167,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 162,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at