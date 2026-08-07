Ahresty zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ahresty hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Ahresty hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 26,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 39,39 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ahresty in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 42,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 42,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at