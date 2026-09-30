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30.09.2026 14:13:32

AHT Syngas Technology veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026


EQS-Media / 30.09.2026 / 14:13 CET/CEST

AHT Syngas Technology veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

Die heute veröffentlichten Kennzahlen für das erste Halbjahr 2026 basieren auf dem ungeprüften Halbjahresabschluss der AHT nach niederländischer Rechnungslegung.

Der Umsatz der AHT belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf unter EUR 100.000 (H1 2025: EUR 1,9 Mio.). Damit blieb die Umsatzentwicklung hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Ursache hierfür waren vor allem Verzögerungen bei der Finalisierung von Projektabschlüssen, die sich bereits seit längerer Zeit in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden, sowie ein geringer Abrechnungsfortschritt bei laufenden Projekten.

Positiv ist die Entwicklung der Projektpipeline. AHT verfügt weiterhin über eine Vielzahl konkreter Projektchancen und führt intensive Gespräche mit potenziellen Kunden, insbesondere auf den europäischen Heimmärkten. Das Interesse an den Technologien des Unternehmens ist auf einem hohen Niveau. Das Management ist deshalb überzeugt, dass mehrere der laufenden Projekte zügig in konkrete Aufträge überführt werden können und damit die Grundlage für eine deutliche Verbesserung der Umsatzentwicklung schaffen werden.

Das Ergebnis nach Steuern betrug im Berichtszeitraum EUR -1,3 Mio. (H1 2025: EUR -8 Tsd.). Die Ergebnisentwicklung ist im Wesentlichen auf die im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Umsätze zurückzuführen. Gleichzeitig konnte AHT die eingeleiteten Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen erfolgreich umsetzen. Die Gesamtkosten wurden gegenüber dem Vorjahreszeitraum von EUR 1,67 Mio. auf EUR 1,27 Mio. reduziert. Damit konnte die Kostenbasis deutlich gesenkt und die operative Effizienz des Unternehmens weiter verbessert werden.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf EUR 9,13 Mio. gegenüber EUR 8,45 Mio. zum 31. Dezember 2025. Das Eigenkapital belief sich nach dem Halbjahresverlust auf EUR 0,53 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 1,73 Mio.). Die langfristigen Verbindlichkeiten stiegen von EUR 0,4 Mio. auf EUR 2,4 Mio., während die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit EUR 6,2 Mio. leicht unter dem Niveau zum Jahresende 2025 von EUR 6,3 Mio. lagen.

Die Vermögensbasis des Unternehmens bleibt solide. Das Anlagevermögen beträgt EUR 4,0 Mio., während sich das Umlaufvermögen auf EUR 5,1 Mio. beläuft. Die größte Einzelposition innerhalb des Umlaufvermögens sind Forderungen in Höhe von EUR 3,4 Mio.

Mit seiner technologisch starken Marktposition, dem anhaltend hohen Kundeninteresse und einer gut gefüllten Projektpipeline sieht sich AHT für die Zukunft gut aufgestellt. Das Management blickt den laufenden Vertragsverhandlungen mit großer Zuversicht entgegen und erwartet, dass sich die Fortschritte im Projektgeschäft sowie die Verbreiterung des Produktportfolios künftig rascher in Umsatz und Ergebnis widerspiegeln werden.

 

Der vollständige Halbjahresbericht ist auf der Webpage:  www.aht-cleantec.com  verfügbar.



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Emittent/Herausgeber: A.H.T. Syngas Technology N.V.
Schlagwort(e): Finanzen

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