Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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02.09.2026 11:22:00
AI Adoption in Crypto Crime Soared by 40% Over the Past Year. Here Are 4 Practical Solutions to Keep Your Crypto Safe.
Criminals are increasingly using AI to help them steal other people's crypto, and it's an emerging threat vector that investors need to defend themselves against. In April, two major hacks, one against an exchange on Solana (CRYPTO: SOL) and one against a staking protocol on Ethereum (CRYPTO: ETH), stole $577 million in total. And based on the blockchain intelligence company TRM Labs' 2026 AI-in-Crime Adoption Index, criminal adoption of AI tools rose by 40% over the past 12 months.You can keep your crypto safe from attackers, whether they're using AI or not, without becoming a computer security professional. Here are four very quick and easy solutions that you should take today, if you haven't already.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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