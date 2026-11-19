Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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19.11.2026 06:00:17
AI advances trigger new safety fears on eve of market debut
Group disclosed it had activated part of ‘responsible scaling policy’ it set up to ensure AI did not develop so quickly that it caused ‘catastrophic risks’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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