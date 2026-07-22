Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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22.07.2026 12:27:20
AI agent went rogue, hacked AI startup Hugging Face: OpenAI
OpenAI called it an "unprecedented cyber incident" and pledged to support a joint investigation, with enewed attention to the risks of advanced artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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