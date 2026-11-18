Ai hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 64,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 77,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,88 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 20,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at