Ai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ai hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 38,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ai 76,25 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 20,51 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at