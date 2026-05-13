AEM Holdings Aktie

AEM Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 251728 / ISIN: SG1J36888431

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13.05.2026 16:37:32

AI boom: AEM quadruples Q1 profit to S$14.3 million, raises FY2026 revenue guidance by 20%

Its largest customer this year will likely be a fabless artificial intelligence and high-performance computing playerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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