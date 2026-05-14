SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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14.05.2026 05:55:53
AI boom puts SK Hynix on the cusp US$1 trillion market value
Samsung became South Korea’s first trillion-dollar company earlier this monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu SK hynix Inc (spons. ADRs)
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17.11.25
|Aktien von Samsung und SK hynix stark: Hohe Chipnachfrage und neue Großinvestitionen (finanzen.at)
Analysen zu SK hynix Inc (spons. ADRs)
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