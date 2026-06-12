Stokes Aktie
ISIN: AU000000SKS6
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12.06.2026 06:25:14
AI boom stokes US inflation with memory chips at ‘insane’ prices
Behind it lies the rush to build data centres, which power artificial intelligence and need vast quantities of memory chipsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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