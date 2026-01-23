Ai Holdings Aktie
24.01.2026 00:30:00
AI Bubble or Sustainable Growth? Here Are 2 Healthcare Companies Harnessing AI for the Long Term.
Artificial intelligence chip giant Nvidia has grown to be the largest component of the S&P 500, as Wall Street jumps on the AI bandwagon. There's no question that AI is going to be a world-changing technology. However, it isn't just the technology sector that investors should consider.Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) and Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) are healthcare leaders that are also using AI. And there could be more advances from here for both the companies and their shareholders.Bristol Myers Squibb is one of the world's largest pharmaceutical companies. Its primary focus is on cardiovascular, cancer, and immune disorders. The company just announced a partnership with Microsoft (NASDAQ: MSFT), the third-largest component of the S&P 500 index.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
