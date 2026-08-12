Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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12.08.2026 11:35:00
AI capex could hit $1.6 trillion next year, says fund manager who sees more echoes of 1998 than the dot-com bust
A T. Rowe Price fund manager thinks the hyperscalers can comfortably fund their investment spending, and moreover, derive high returns on that invested capital with a short payback schedule.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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