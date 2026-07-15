Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
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15.07.2026 13:30:00
AI Capex Crosses $1 Trillion Next Year. Here Are 2 Industrial Stocks That Will Benefit
AI spending by U.S. hyperscalers could reach $1 trillion in 2027, according to S&P Global. That spending spree would squeeze the margins of top hyperscalers, but it would also generate strong tailwinds for many industrial companies. Let's take a closer look at two industrial stocks that could soar much higher as the AI market expands: Vertiv Holdings (NYSE: VRT) and Quanta Services (NYSE: PWR).Image source: Getty Images.Vertiv provides thermal management, liquid cooling, and uninterruptible power supply (UPS) systems. It's also partnered with Nvidia (NASDAQ: NVDA) to co-develop 800-volt DC power architectures for the chipmaker's top-tier GPUs. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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