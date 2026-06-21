Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
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21.06.2026 06:00:00
AI capex cycle drives institutional inflows and gains for Singapore’s listed tech manufacturers
[SINGAPORE] The artificial intelligence boom has seen massive capital expenditure among tech giants with strong demand for chips globally – and Singapore’s...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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