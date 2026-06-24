Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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24.06.2026 19:53:45
AI Chipmaker Cerebras Delivered Its First Quarterly Financial Report. It Offers an Important Lesson for SpaceX Investors
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), aka SpaceX, has been the talk of the town. The rocket launch, satellite, and artificial intelligence (AI) company had its initial public offering (IPO) earlier this month, and to say it was a success might well be an understatement. The company raised $85.7 billion, the stock jumped 19% on its first day of trading, and its market cap jumped to a cool $2 trillion.And while it was undoubtedly the biggest, SpaceX wasn't the only blockbuster IPO so far this year. AI chipmaker Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) debuted to much fanfare last month, soaring 68% on its first day of trading after selling 34.5 million shares in all and raising $6.38 billion. Moreover, the successful debut was seen as paving the way for the upcoming SpaceX IPO.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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