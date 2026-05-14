People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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15.05.2026 01:01:20
AI could put people off tech jobs and hurt the economy, warns Raspberry Pi boss
Eben Upton warns against claims that Artificial Intelligence will destroy vast numbers of computing roles over the coming years.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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