AI CROSS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AI CROSS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,32 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,68 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,33 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AI CROSS einen Umsatz von 930,8 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at