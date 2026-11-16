AI CROSS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AI CROSS hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 30,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,29 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 983,2 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at