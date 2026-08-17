AI CROSS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AI CROSS ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AI CROSS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,29 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -3,450 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,22 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 991,2 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at