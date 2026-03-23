Toast Aktie

Toast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080

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23.03.2026 02:05:00

AI-Driven Fear Slashed Toast Stock by 43%, Even as Free Cash Flow Hit Records

Uncertainty is what markets hate most, and artificial intelligence (AI) has brought it to software stocks in full force. Toast (NYSE: TOST) is down more than 40% from its summer high, swept up in a sell-off that's erased nearly $1 trillion from the industry this quarter. Some of the sharpest criticism is now coming from the same venture capitalists who helped fund the software-as-a-service (SaaS) boom.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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