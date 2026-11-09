A-1 Aktie
ISIN: INE911Z01025
|
10.11.2026 00:24:46
AI-Driven Tech Layoffs Could Trigger a 1.6 Million Job Recession
With more than 200,000 job cuts in the tech industry in 2026, the bigger question is if layoffs will spread to retail and finance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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