20.02.2026 06:31:28
AI Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AI Energy veröffentlichte am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AI Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,02 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 2,36 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,020 THB beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,170 THB je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat AI Energy im vergangenen Geschäftsjahr 7,64 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AI Energy 8,24 Milliarden THB umsetzen können.
