AI Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AI Energy hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 THB. Im Vorjahresviertel hatte AI Energy -0,030 THB je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,15 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,05 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at