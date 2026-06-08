Xometr a Aktie
WKN DE: A3CTJB / ISIN: US98423F1093
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08.06.2026 17:58:03
AI Entreprenuer Buys $4 Million Xometry Shares After Joining Board
Xometry (NASDAQ:XMTR)is a digital marketplace for on-demand manufacturing that has seen its shares rally nearly 36% year-to-dateLukas Alexander Biewald, Director of Xometry, reported the open-market purchase of 47,058 shares for a transaction value of ~$4 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($85.00); post-transaction value based on June 3, 2026 market close (price not specified in source).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Xometry Inc Registered Shs -A-
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06.05.26
|Ausblick: Xometry A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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23.02.26
|Ausblick: Xometry A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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30.01.26
|GNW-News: Xometry sponsert Langstreckenfahrer Alexander Jacoby auf den wichtigsten Rennstrecken in Europa, Großbritannien und Asien in der Saison 2026 (dpa-AFX)