Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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19.05.2026 12:31:20
AI Fall Detection Keeps Grandma Safe, if She's OK With Being Watched
The global population is aging faster than care systems can manage. Is AI the solution to keeping older people safe and independent in their homes?Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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