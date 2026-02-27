Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
27.02.2026 13:51:24
AI firm Anthropic rejects unrestricted US military use
Anthropic fears the unrestricted military use of its AI systems by the US government may harm democracy. Military officials have threatened to invoke Cold War-era legislation to force Anthropic to comply.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
