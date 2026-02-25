Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
25.02.2026 16:43:20
AI-fueled chip shortage drives up smartphone prices
The era of cheap data storage is ending. Artificial intelligence is pushing chip prices higher and exacerbating supply shortages. Anyone buying a new smartphone in 2026 should brace for higher prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!