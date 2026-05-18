AI FUSION CAPITAL GROUP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AI FUSION CAPITAL GROUP hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -77,48 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AI FUSION CAPITAL GROUP ein EPS von 60,12 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AI FUSION CAPITAL GROUP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 68,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 143,260 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 84,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat AI FUSION CAPITAL GROUP im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 11,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,83 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,20 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at