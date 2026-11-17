AI FUSION CAPITAL GROUP lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 14,53 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,670 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 598,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,07 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 439,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at