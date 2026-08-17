AI FUSION CAPITAL GROUP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AI FUSION CAPITAL GROUP hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 44,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -10,910 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 2,78 Milliarden JPY gegenüber 615,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at