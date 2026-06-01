Anthropic Aktie

Anthropic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000

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01.06.2026 20:50:13

AI giant Anthropic plans to sell shares in US as valuation nears $1tn

The AI company behind Claude is set to offer the public shares of stock sometime this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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