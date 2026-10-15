Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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15.10.2026 06:19:17

AI giant Anthropic woos potential investors ahead of stock market debut

It comes as some investors have become concerned about the amount of money being spent on AI infrastructure.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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