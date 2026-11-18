Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|
18.11.2026 18:14:00
AI Gigafactory im Norden: Nokia und Partner planen europäische KI-Infrastruktur
Nokia-Schriftzug an der Fassade und einem gläsernen Eingangsbereich." />
Ein nordisch-baltisches Konsortium will mit einer souveränen Cloud, grünem Strom und schnellen Netzen den EU-Wettbewerb für KI-Gigafactories aufmischen.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
16.11.26
|EURO STOXX 50-Papier Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.11.26
|EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nokia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.11.26
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nokia von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.26
|Finnische Firmen helfen Ukraine bei Satelliten-Kommunikation (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Nokia-Aktie schwächelt dennoch: Geschäfte mit Rechenzentren treiben an - Sparprogramm wird teurer (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Rechenzentren treiben Nokia an - Sparprogramm wird teurer (dpa-AFX)
|
21.10.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|13 020,00
|2,76%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|7,12
|2,77%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|7,05
|2,17%