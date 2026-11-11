11.11.2026 06:31:29

AI, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AI, äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,40 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat AI, 410,9 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 411,7 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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