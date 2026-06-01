The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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01.06.2026 20:58:04
AI Infrastructure Investing Goes Deeper: New Leveraged Semiconductor ETFs Tied To Microchip, NXP, ON Semi Hits The Market
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