Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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18.04.2026 14:30:00
AI Infrastructure Is Booming and Applied Digital's Capitalizing on the Build-Out
AI infrastructure is a huge part of the market, and several companies are making a fortune from it right now. One of those is Applied Digital (NASDAQ: APLD), which recently reported blowout earnings.Applied Digital is also set up to make money from this trend over the long term, but is it worth an investment right now? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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