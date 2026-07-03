UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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03.07.2026 17:41:00
AI infrastructure stocks have overtaken the tech hyperscalers in a shift UBS calls ‘extraordinary’
A research team at UBS sees value creation in the artificial intelligence infrastructure sector soaring 600% in the space of four years, compared with just 100% for “hyperscalers”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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