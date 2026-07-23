Mint Aktie
WKN DE: A1W34F / ISIN: CA60447G1090
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23.07.2026 15:30:00
AI Infrastructure Will Mint More Millionaires Over the Next Decade: 3 Stocks to Buy Right Now
Many investors who want exposure to the booming artificial intelligence (AI) market often focus on top-tier chipmakers like Nvidia (NASDAQ: NVDA). However, investors shouldn't overlook the AI infrastructure leaders, which build the foundations that support those powerful chips. The global AI infrastructure market could expand at a 26.6% CAGR from 2026 to 2034, according to Fortune Business Insights, as more companies expand and upgrade their data centers to handle the latest AI applications. Here are three stocks that will capitalize on that secular trend: Marvell (NASDAQ: MRVL), Coherent (NYSE: COHR), and Vertiv (NYSE: VRT).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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