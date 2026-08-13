AI inside gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AI inside stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,32 JPY. Im Vorjahresviertel hatte AI inside 19,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat AI inside mit einem Umsatz von insgesamt 1,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at