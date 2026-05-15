AI inside zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AI inside präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

AI inside hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 40,53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -150,930 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AI inside 1,16 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 88,94 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte AI inside ein EPS von -125,760 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,92 Prozent auf 4,75 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at