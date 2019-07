AI International Hub heißt das New H3C Chengdu Research Institute willkommen

CHENGDU, China, 2. Juli 2019 /PRNewswire/ -- Am 4. Juni wurde eine Einführungszeremonie für das New H3C Chengdu Research Institute, ein Schlüsselprojekt, am AI International Hub durchgeführt. Das Institute wird von Chengdu Tianfu Software Park betrieben und verwaltet und konzentriert sich neben seinem normalen Betrieb auf Forschung und Entwicklung in den Bereichen 5G und Speichertechnologien der nächsten Generation.

AI International Hub, mit Sitz im Singapore Sichuan Hi-tech Innovation Park, Chengdu Hi-tech Industrial Development Zone, China, ist der weltweit erste Industriepark, der über das Konzept von „AI + 5G" im Westen verfügt. Die Fläche umfasst 13.73 Hektar und verfügt über eine Bruttofläche von 489.000 m2. Als führender professioneller Betreiber von Industrieparks in China, verfügt der Chengdu Tianfu Software Park nun über dutzende von Projekten mit einer Gesamtinvestitionssumme von 10 Milliarden CNY, zu denen u. a. das China Mobile (Chengdu) Industrial Research Institute, das New H3C Chengdu Research Institute, die NSFOCUS Second Headquarters Base, die China Post Headquarters, die ihren Beitritt erklärt haben.

Die New H3C Group ist ist ein Marktführer in der Bereitstellung digitaler Lösungen und bietet umfassende Server-, Speicher-, Netzwerk- Sicherheits-, hyper-konvergente System- und IT-Management-Systemlösungen. Das Unternehmen ist der größte Anbieter von Kommunikationsgeräten und Routern, der größte Anbieter für Unternehmensnetzwerkdienste und der größte Anbieter für Cloud-Managementlösungen in China.