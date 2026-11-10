AI Is Creating a Power Crisis. Constellation Energy Just Showed How It Plans to Cash In.

In recent weeks, AI stocks have taken a beating. Nvidia (NASDAQ:NVDA) shares, for example, are down more than 20% over the past 30 days.

But short-term valuation swings won't change one of the biggest AI trades this century: clean energy.

The latest correction in AI stocks has little to do with demand. "AI demand remains strong," confirms research from Barclays. "Nothing suggests demand for AI is fading, but investors are now questioning who will pay for the build-out, and how."

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