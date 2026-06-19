Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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19.06.2026 06:00:25
AI is turning Nintendo and Sony products into accidental luxury goods
With component-makers busy supplying data centres, console prices are rising as demand outstrips production capacityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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