Sony Aktie

Sony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009

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19.06.2026 06:00:25

AI is turning Nintendo and Sony products into accidental luxury goods

With component-makers busy supplying data centres, console prices are rising as demand outstrips production capacityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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