Ai Karaauyl JSC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ai Karaauyl JSC hat am 22.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3944,00 KZT beziffert, während im Vorjahresquartal 2461,00 KZT je Aktie in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1152,00 KZT, nach -1144,000 KZT im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at