Ai Karaauyl JSC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ai Karaauyl JSC hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Ai Karaauyl JSC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 125,00 KZT je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -933,000 KZT je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at