Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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15.09.2026 02:32:21
AI 'kill switch' may need to be mandatory, Anthropic co-founder tells BBC
US President Donald Trump dismisses calls to slow the development of AI, saying that claims of it "taking over the World" are a "HOAX".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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