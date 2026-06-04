DNA Aktie
WKN DE: A2DG44 / ISIN: FI4000062385
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04.06.2026 18:20:21
AI Leaders Call for Rules on Synthetic DNA to Limit Bioweapons Risk
The heads of OpenAI, Anthropic, Google DeepMind and more signed an open letter raising concerns about the rising biosecurity risks posed by better AI models.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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