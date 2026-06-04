DNA Aktie

DNA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DG44 / ISIN: FI4000062385

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04.06.2026 18:20:21

AI Leaders Call for Rules on Synthetic DNA to Limit Bioweapons Risk

The heads of OpenAI, Anthropic, Google DeepMind and more signed an open letter raising concerns about the rising biosecurity risks posed by better AI models.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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