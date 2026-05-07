LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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07.05.2026 06:00:04
AI legal-tech start-ups’ alternative career path for lawyers
The opportunity to join a dynamic business and influence the wider legal sector holds increasing appealWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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